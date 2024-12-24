Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та перебувати в укриттях цивільного захисту.

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Безпілотники атакували Хмельниччину

Повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили о 05:54. Згодом в Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух ворожого БпЛА на Старокостянтинів з південного сходу.

За словами кореспондентів Суспільного, вибух у Хмельницькій області пролунав близько 06:30. Наразі місцева влада не повідомляла про наслідки ворожої атаки на регіон.

О 06:40 Повітряні сили попередили про рух БпЛА на Хмельницький з півдня. Близько 07:00 жителі Хмельниччини почули повторні вибухи.

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До слова, в ніч на 24 грудня російські війська також атакували "Шахедами" Київщину. В Київській ОВА повідомили, що мешканці регіону могли чути вибухи, адже по ворожих цілях працювала протиповітряна оборона.