Там за час цієї атаки тривогу оголошували неодноразово. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Київської ОВА Руслана Кравченка.

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Що відомо про атаку "Шахедів" на Київщину

"Ворог вкотре атакував Київщину за допомогою БпЛА. Вночі повітряна тривога оголошувалася двічі. В області працювали сили ППО", – повідомив Руслан Кравченко.

Унаслідок роботи протиповітряної оборони є збиті цілі.

На щастя, постраждалих під час атаки серед місцевих не було. Також не зафіксовано влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури, однак деякі пошкодження таки є.

Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з районів пошкоджено 5 приватних будинків дачного кооперативу. У помешканнях вибиті вікна,

– додав голова ОВА.

На місцях оперативні групи фіксують та ліквідовують наслідки цієї російської атаки.

Нагадаємо, що загалом окупанти запустили по Україні 60 ударних дронів, з яких 36 збили, а 23 – локаційно втрачені. Ще один залишався у повітрі, однак уже об 11:03 пролунав відбій тривоги.