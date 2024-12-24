Там за час цієї атаки тривогу оголошували неодноразово. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Київської ОВА Руслана Кравченка.
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Що відомо про атаку "Шахедів" на Київщину
"Ворог вкотре атакував Київщину за допомогою БпЛА. Вночі повітряна тривога оголошувалася двічі. В області працювали сили ППО", – повідомив Руслан Кравченко.
Унаслідок роботи протиповітряної оборони є збиті цілі.
На щастя, постраждалих під час атаки серед місцевих не було. Також не зафіксовано влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури, однак деякі пошкодження таки є.
Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з районів пошкоджено 5 приватних будинків дачного кооперативу. У помешканнях вибиті вікна,
– додав голова ОВА.
На місцях оперативні групи фіксують та ліквідовують наслідки цієї російської атаки.
Нагадаємо, що загалом окупанти запустили по Україні 60 ударних дронів, з яких 36 збили, а 23 – локаційно втрачені. Ще один залишався у повітрі, однак уже об 11:03 пролунав відбій тривоги.