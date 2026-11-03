В Киеве и области действует система ПВО: жителей призвали находиться в укрытиях

Об этом сообщает Киевская ОГА.

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Что известно об атаке?

В Киевской области продолжается воздушная тревога. Желтый уровень опасности был объявлен сначала в Белоцерковском и Вышгородском районах.

По информации местных властей, в области и столице действует система ПВО.

В столице силы ПВО ведут огонь по вражеским БПЛА,

– написал мэр Киева Виталий Кличко.

Жителей призвали находиться в безопасных местах и не мешать работе сил обороны.

"Ни в коем случае не проводите фото- и видеосъемку работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения", – подчеркнули в сообщении ОГА.

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Напомним, в результате массированной комбинированной вражеской атаки в Киевской области 3 ноября зафиксированы повреждения в двух районах. В Вышгородском и Броварском районах возникли пожары в складских зданиях. Спасатели оперативно ликвидировали возгорания.

Также в Броварском районе повреждены три частных жилых дома и хозяйственная постройка. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. На местах работают оперативные службы, ликвидируя последствия вражеской атаки.