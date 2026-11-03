У Києві та області працює ППО: жителів закликали перебувати в укриттях

Про це повідомляє Київська ОДА.

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Що відомо про атаку?

У Київській області триває повітряна тривога. Жовтий рівень небезпеки оголосили спочатку у Білоцерківському та Вишгородському районах.

За інформацією місцевої влади, в області та столиці працює ППО.

У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА,

– написав мер Києва Віталій Кличко.

Мешканців закликали перебувати в безпечних місцях і не перешкоджати роботі сил оборони.

"У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", – наголосили в повідомленні ОДА.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, внаслідок масованої комбінованої ворожої атаки на Київщині 3 листопада зафіксовано пошкодження у двох районах. У Вишгородському та Броварському районах виникли пожежі у складських будівлях. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Також у Броварському районі пошкоджено три приватні житлові будинки та господарську споруду. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих. На місцях працюють оперативні служби, ліквідовуючи наслідки ворожої атаки.