В Киевской области активизировалась ПВО из-за российских дронов

31 октября в Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеского удара. Для защиты населения и уничтожения воздушных целей в регионе приступили к работе подразделения противовоздушной обороны.

В Киевской областной военной администрации призвали жителей региона оставаться в безопасных местах до окончания сигнала опасности.

Что известно об атаке на Киевскую область?

Сначала воздушную тревогу объявили в Белоцерковском и Бориспольском районах. Впоследствии опасность распространилась также на Броварской и Обуховский районы. В Военно-воздушных силах сообщали о передвижении вражеских беспилотников.

Примерно в 14:38 там уточнили, что дрон двигался через Ржищев в направлении Белой Церкви. Уже около 15:50 областная военная администрация сообщила о работе противовоздушной обороны в пределах региона.

Ни в коем случае не проводите фото- и видеосъемку действий наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения,

– напоминают местные власти.

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Напомним, прошлой ночью россияне уже провели атаку с помощью дронов по Броварскому району Киевской области. В результате, как известно, пострадали два пожилых человека. Повреждены частный дом и расположенное рядом хозяйственное здание.