В результате атаки дронов есть пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской ОГА Николая Калашника.

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Враг атаковал Киевскую область

Российские военные снова атаковали Киевскую область. В результате атаки БпЛА в Фастовском районе ранены четыре жителя.

Среди них несовершеннолетняя девушка, женщина и 2 мужчин. Они получили ранения днем, находясь возле магазина.

Так, пострадали:

Мужчина 1993 года рождения – множественные осколочные ранения,

Мужчина 1988 года рождения – осколочные ранения брюшной стенки и плеча осколочные ранения брюшной стенки и плеча,

Девушка 2009 года рождения – осколочные ранения шеи и головы,

Женщина 1978 года рождения – острая реакция на стресс, от госпитализации отказалась.

Указывается, что пострадавших госпитализировали в местную больницу. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Полиция Киевской области сообщила, что также в результате атаки в Фастовском районе произошло возгорание складского помещения и поврежден магазин.

По состоянию на 15:00 в Бучанском районе повреждены 3 многоэтажных дома. Также повреждены 18 автомобилей и 3 частных дома.

В Белоцерковском районе подверглось разрушениям покрытие складского помещения, также повреждены два авто.

Напомним, в ночь на 7 мая оккупанты терроризировали Киев. Враг атаковал столицу "Шахедами" и баллистическими ракетами, вследствие чего есть разрушения.