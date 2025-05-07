Внаслідок атаки дронів є постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Київської ОВА Миколу Калашника.

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Ворог атакував Київщину

Російській військові знову атакували Київську область. Внаслідок атаки БпЛА у Фастівському районі поранено чотирьох жителів.

Серед них неповнолітня дівчина, жінка та 2 чоловіків. Вони зазнали поранення вдень, знаходячись біля магазину.

Так, постраждали:

Чоловік 1993 року народження – множинні осколкові поранення,

Чоловік 1988 року народження – осколкові поранення черевної стінки та плеча,

Дівчина 2009 року народження – осколкові поранення шиї та голови,

Жінка 1978 року народження – гостра реакція на стрес, від госпіталізації відмовилася.

Вказується, що потерпілих госпіталізувли до місцевої лікарні. Їм надають всю необхідну медичну допомогу.

Поліція Київщини повідомила, що також внаслідок атаки у Фастівському районі відбулось загоряння складського приміщення та пошкоджено магазин.

Станом на 15:00 у Бучанському районі пошкоджено 3 багатоповерхові будинки. Також пошкоджено 18 автомобілів та 3 приватні будинки.

У Білоцерківському районі зазнало руйнувань покриття складського приміщення, також пошкоджено два авто.

Нагадаємо, в ніч проти 7 травня окупанти тероризували Київ. Ворог атакував столицю "Шахедами" та балістичними ракетами, унаслідок чого є руйнування.