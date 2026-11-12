На Волыни вражеский дрон поразил таможенный терминал: загорелись грузовики и автоцистерна

Удары беспилотниками / GettyImages
В городе Ковеле зафиксировано падение беспилотника на территорию таможенного терминала, где паркуются автомобили.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Волынской областной государственной администрации Роман Романюк в своих социальных сетях.
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В результате падения дрона на стоянку таможенного терминала загорелись грузовики, один человек получил ранения. Угрозы жизни и здоровью пострадавшего пока нет.
Пламя от падения беспилотника мгновенно охватило не только припаркованные грузовики, но и автоцистерну с топливом.
К ликвидации масштабного пожара немедленно привлекли спасателей, которым вскоре удалось локализовать огонь. Специалисты профильных служб продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела на месте стоянки автомобилей.
Напомним, ранее мы писали, что 4 ноября российские войска провели атаку на энергетический объект в Ковельском районе. Из-за этого повреждения значительная часть области вечером осталась без стабильного освещения, однако энергетики оперативно восстановили электроснабжение всех обесточенных абонентов.
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