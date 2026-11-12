На Волині ворожий дрон влучив у митний термінал: палали вантажівки та автоцистерна

Про це повідомив Роман Романюк із Волинської ОДА у своїх соцмережах.

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Що відомо про наслідки атаки на Волинь?

Полум'я від падіння безпілотника миттєво охопило не лише припарковані вантажівки, а й автоцистерну з пальним. Загрози життю та здоров'ю травмованої людини наразі немає.

До ліквідації масштабної пожежі негайно залучили рятувальників, яким невдовзі вдалося локалізувати вогонь. Фахівці профільних служб продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу на місці стоянки автомобілів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 4 листопада російські війська атакували енергетичний об'єкт у Ковельському районі. Через це пошкодження значна частина області ввечері опинилася без стабільного світла, проте енергетики оперативно заживили всіх знеструмлених абонентів.