На Волині ворожий дрон влучив у митний термінал: палали вантажівки та автоцистерна

Удар безпілотниками по Ковелю / GettyImages
У ніч проти 12 листопада російські війська атакували Волинську область реактивними безпілотниками. Унаслідок падіння дрона на стоянку митного термінала спалахнули вантажівки, поранень зазнала одна людина.
Про це повідомив Роман Романюк із Волинської ОДА у своїх соцмережах.
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Полум'я від падіння безпілотника миттєво охопило не лише припарковані вантажівки, а й автоцистерну з пальним. Загрози життю та здоров'ю травмованої людини наразі немає.
До ліквідації масштабної пожежі негайно залучили рятувальників, яким невдовзі вдалося локалізувати вогонь. Фахівці профільних служб продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу на місці стоянки автомобілів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що 4 листопада російські війська атакували енергетичний об'єкт у Ковельському районі. Через це пошкодження значна частина області ввечері опинилася без стабільного світла, проте енергетики оперативно заживили всіх знеструмлених абонентів.
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