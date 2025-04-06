Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в субботу, 5 апреля, уже посетила место атаки и зафиксировала масштабы разрушений и установили имена убитых детей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ООН.

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ООН зафиксировала следы от сотен обломков на месте атаки

Фолькер Тюрк заявил, что применение россиянами оружия с широкой зоной поражения в густонаселенном районе при отсутствии подтверждения присутствия военных является свидетельством того, Россия полностью пренебрегает жизнью гражданских.

Этот ужас невозможно представить – девять детей погибли, большинство – во время игры в парке, когда военный боеприпас разорвался шрапнелью прямо над ними. Один взрыв оборвал 18 жизней теплым пятничным вечером в Кривом Роге, когда семьи отдыхали вблизи детской площадки, ресторана и жилых домов,

– сказал Верховный комиссар ООН по правам человека.

На месте удара представители ООН зафиксировали следы от сотен обломков на зданиях, качелях, детских горках, деревьях и на земле.

Тюрк добавил, что международное гуманитарное право требует минимизации вреда гражданским во время военных действий.

Он заметил, что даже если власти России знали, что на объекте могут быть военные, "способ и обстоятельства нападения могут свидетельствовать о неизбирательном характере атаки". А это может быть квалифицировано как военное преступление.

Верховный комиссар призвал к быстрому, тщательному и независимому расследованию этого российского удара.

Напомним, что по состоянию на 6 марта в Кривом Роге известно о 18 жертвах, половина из которых – дети в возрасте 3 – 17 лет.

Еще 75 человек пострадали. Сейчас 37 из них находятся в больницах: 19 человек остаются в тяжелом состоянии, среди них есть 2 детей.