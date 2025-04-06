В тот страшный день по сети разлетелось видео, на котором медики пытаются реанимировать Тимофея на месте трагедии. Позже стало известно, что ребенок умер в больнице. Мальчику навсегда осталось 3 годика и 9 месяцев. Воспоминаниями о внуке с "Суспильне Днепр" поделился его дедушка Виталий, передает 24 Канал.

Смотрите также День траура по жертвам в Кривом Роге: в ряде городов приспустили флаги и отменили развлечения

Был единственным ребенком у родителей

Виталий рассказывает, что Тимофей был очень энергичным и сообразительным. Внук обожал космос и ракеты, знал все планеты, умел отличать их друг от друга. Также мальчик изучал английский и уже считал на нем до десяти. Он любил животных и божьих коровок.

Мальчик был единственным ребенком у родителей. "Пропал смысл жизни, он был для меня самым дорогим человеком", – признался дедушка.

Вечером 4 апреля Тимофей вместе с бабушкой играли на детской площадке. Когда оккупанты ударили по городу они уже возвращались домой. Вражеский снаряд настиг ребенка прямо под подъездом.

У подъезда, по словам мужчины, собрались другие люди, где-то 6-7 человек, когда произошел удар. Все они погибли. Чудом удалось выжить бабушке Тимофея. Женщина сейчас находится в больнице. Ей уже сделали 2 операции.

Напомним, что президент Зеленский назвал имена детей, которых Россия убила в Кривом Роге.