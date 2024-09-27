Об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем телеграм-канале. Чиновник рассказал, что уже известно о вражеской атаке.

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Атака на Кривой Рог сегодня

Взрывы в Кривом Роге прогремели около 09:20. Это подтвердил председатель ОВА. Уже вскоре чиновник рассказал подробнее.

Ракетная атака на Кривой Рог. Враг попал по админзданию. Вероятно, под завалами могут быть люди,

– сообщил Сергей Лысак.

Заметим, в 09:14 Воздушные силы предупреждали об угрозе применения агрессором баллистического вооружения с Юга, в областях где объявлена воздушная тревога. Уже через минуту украинские защитники написали: "Кривой Рог – в укрытие".

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграме.