В результате действий агрессора зафиксировано повреждение предприятия и частных домов в одной из общин. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

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Атака россиян на Криворожье

Ночью 7 ноября было громко на Криворожье. Сергей Лысак, глава Днепропетровской области, отметил, что враг направил на район БпЛА.

По его словам, зафиксированы повреждения в Грушевской общине. Так, результате атаки повреждено предприятие и 5 частных домов.

Он также сообщил, что погибших и пострадавших нет.

Масштабная атака врага на Киев: основное

Утром 7 ноября в КГВА рассказали детали вражеской атаки на столицу. Указывается, что российские дроны заходили на Киев как поодиночке, так и группами. Нападение происходило волнами, с разных направлений. Вражеские БпЛА заходили на город на разных высотах – как на очень низких, так и на значительных.

Воздушная тревога в Киеве продолжалась 8 часов.

В результате работы сил противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к столице было обезврежено более 30 российских БПЛА.

В результате атаки российских ударных дронов в 6 районах города зафиксировано падение обломков. Есть повреждения жилых и нежилых зданий. Также по состоянию на утро 7 ноября известно о 2 пострадавших.