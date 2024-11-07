Известно, что над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более 30 российских дронов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КМВА.

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Атака врага на Киев

Российская армия ночью снова атаковала столицу Украины ударными беспилотниками! Это была массированная атака,

– подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.

Он отметил, что вражеские дроны заходили на Киев как поодиночке, так и группами. Нападение происходило волнами, с разных направлений. Глава КГВА указал, что российские БпЛА заходили на город на разных высотах – как на очень низких, так и на значительных.

Отмечается, что воздушная тревога в городе продолжалась 8 часов.

В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БПЛА,

– говорится в сообщении.

Какие последствия атаки на столицу

Начальник КГВА отметил, что в результате атаки российских ударных беспилотников в 6 районах города зафиксировано падение обломков.

Он указал, что есть повреждения жилых и нежилых зданий. Возникли также пожары, которые оперативно ликвидировали.

По состоянию на 8:20 известно о 2 пострадавших. Указывается, что их жизни угрозы нет.

Подчеркнем, что по состоянию на 8:35 в Киеве нет воздушной тревоги, однако в воздушном пространстве Украины еще есть беспилотники, которые могут двигаться в направлении столицы. В КГВА отметили не игнорировать сигналы воздушной тревоги.