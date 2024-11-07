Відомо, що над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад 30 російських дронів. Про це пише 24 Канал з посиланням на КМВА.

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Атака ворога на Київ

Російська армія вночі знову атакувала столицю України ударними безпілотниками! Це була масована атака,

– підкреслив начальник КМВА Сергій Попко.

Він зазначив, що ворожі дрони заходили на Київ як поодинці, так і групами. Напад відбувався хвилями, з різних напрямків. Глава КМВА вказав, що російські БпЛА заходили на місто на різних висотах – як на дуже низьких, так і на значних.

Зазначається, що повітряна тривога у місті тривала 8 годин.

Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БпЛА,

– ідеться в повідомленні.

Які наслідки атаки на столицю

Начальник КМВА зазначив, що внаслідок атаки російських ударних безпілотників в 6 районах міста зафіксовано падіння уламків.

Він вказав, що є пошкодження житлових та нежитлових будівель. Виникли також пожежі, які оперативно ліквідували.

Станом на 8:20 відомо про 2 постраждалих. Вказується, що їхньому життю загрози немає.

Наголосимо, що станом на 8:35 в Києві немає повітряної тривоги, проте в повітряному просторі України ще є безпілотники, які можуть рухатися в напрямку столиці. В КМВА наголосили не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.