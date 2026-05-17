Украина ударила по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму

В ночь на 17 мая Крым находился под массированной атакой дронов. Поражение получил аэродром "Бельбек".

Во временно оккупированном Крыму поражена инфраструктура и средства ПВО военного аэродрома "Бельбек", в частности: зенитный комплекс "Панцирь-С2";

ангар с радаром к комплексу С-400;

систему управления БпЛА "Орион" и наземную станцию управления БпЛА "Форпост";

пункт передачи данных "земля–воздух";

диспетчерскую вышку и ангар на аэродроме "Бельбек".