17 мая, 14:14
Украина ударила по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму
В ночь на 17 мая Крым находился под массированной атакой дронов. Поражение получил аэродром "Бельбек".
Во временно оккупированном Крыму поражена инфраструктура и средства ПВО военного аэродрома "Бельбек", в частности:
- зенитный комплекс "Панцирь-С2";
- ангар с радаром к комплексу С-400;
- систему управления БпЛА "Орион" и наземную станцию управления БпЛА "Форпост";
- пункт передачи данных "земля–воздух";
- диспетчерскую вышку и ангар на аэродроме "Бельбек".