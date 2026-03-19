Там ремонтируют российские ПВО: ВСУ атаковали объекты концерна "Алмаз-Антей" в Крыму
- Силы обороны Украины нанесли удар по объектам концерна "Алмаз-Антей" в Крыму, где ремонтируют российские системы ПВО.
- В Севастополе были поражены места сосредоточения личного состава противника, утраты уточняются.
Ночью 19 марта Силы оброны ударили по важным объектам в оккупированном Крыму. Также был прилет по скоплению личного состава врага.
В районе Фиолентовского шоссе наши военные поразили Инновационный центр производственно-технического предприятия "Гранит", входящий в состав концерна "Алмаз-Антей". Об этом сообщает Генштаб.
Какие потери Россия понесла в Крыму?
На мощностях этого концерна ремонтируют и обслуживают российские системы противовоздушной обороны. В частности, он обслуживает технику, составляющую основу противовоздушного "щита" временно оккупированного украинского Крыма.
Среди прочих на его объектах ремонтируют зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-300ПМ2 "Фаворит", радиолокационные станции 92Н6Е и 96Л6Е, ЗРК средней и малой дальности "Бук-М2/М3" и "Тор-М2".
Кроме того, в районе бухты Стрелецкая в Севастополе были поражены места сосредоточения личного состава врага. Потери оккупантов уточняются.
Напомним, что мониторы ночью писали о мощных взрывах в Крыму. Отмечалось, что в Севастополе была атакована военная часть 85683-С 3-го радиотехнического полка ПВО.
Что еще этой ночью поразили Силы обороны ТОТ?
- Ночью были поражены склады боеприпасов в Донецке и Ялте Донецкой области и в Каланчаке Херсонской области.
- Также был "подкурен" склад материально-технического обеспечения в районе Веселого Донецкой области. Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов в районе Новотроицкого Херсонской области.
- Кроме того, украинские воины били по районам сосредоточения живой силы противника вблизи Ялты Донецкой области и населенного пункта Овражки в Крыму.