Там ремонтируют российские ПВО: ВСУ атаковали объекты концерна "Алмаз-Антей" в Крыму

Ночью 19 марта Силы оброны ударили по важным объектам в оккупированном Крыму. Также был прилет по скоплению личного состава врага.

В районе Фиолентовского шоссе наши военные поразили Инновационный центр производственно-технического предприятия "Гранит", входящий в состав концерна "Алмаз-Антей". Об этом сообщает Генштаб.

Какие потери Россия понесла в Крыму?

На мощностях этого концерна ремонтируют и обслуживают российские системы противовоздушной обороны. В частности, он обслуживает технику, составляющую основу противовоздушного "щита" временно оккупированного украинского Крыма.

Среди прочих на его объектах ремонтируют зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-300ПМ2 "Фаворит", радиолокационные станции 92Н6Е и 96Л6Е, ЗРК средней и малой дальности "Бук-М2/М3" и "Тор-М2".

Кроме того, в районе бухты Стрелецкая в Севастополе были поражены места сосредоточения личного состава врага. Потери оккупантов уточняются.

Кадры "взрывной" ночи в Крыму: смотрите видео

Напомним, что мониторы ночью писали о мощных взрывах в Крыму. Отмечалось, что в Севастополе была атакована военная часть 85683-С 3-го радиотехнического полка ПВО.

Что еще этой ночью поразили Силы обороны ТОТ?