На фото с пляжей Крыма можно видеть лишь фрагменты российских ракет, – ВМС

Россияне опубликовали в сети видео падения обломков ракеты на пляже в Крыму. Однако на соответствующих роликах можно увидеть только части российской ракеты ПВО.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук. Отметим, что речь идет об атаке на Крым 23 июня, во время отражения которой россияне убили 5 человек и ранили более 120

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Атак на Крым 23 июня

Дмитрий Плетенчук отметил, что Военно-морские Силы ВСУ не применяли ракеты по пляжу в Крыму. По опубликованному россиянами видео можно сделать вывод, что это было падение обломков.

Как пояснил Плетенчук, если бы это была целенаправленная атака, как об этом рассказывают российские пропагандисты, то количество жертв там было бы гораздо больше.

Это единственный важный вывод. Из тех данных, которые есть в сети, которые опубликованы даже самими россиянами, можно увидеть только детали ракеты противовоздушной системы российской федерации. Она уникальна. У нас на вооружении в Украине в принципе таких нет. Показателен тот момент, что фактически все эти пострадавшие, о которых уже известно, они не были крымчанами,

– пояснил Дмитрий Плетенчук.

Отметим, что представитель ГУР Андрей Юсов после атаки 23 июня заявил, что Россия должна сама защищать население на оккупированных территориях. Украина атакует военную инфраструктуру в Крыму. Однако если бы не агрессия России, то вопрос защиты гражданских не возникал бы.