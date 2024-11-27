Также местные телеграмм-каналы сообщали о движении ракет в направлении Севастополя. Воздушная тревога на полуострове длилась чуть более 10 минут.

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Что известно о взрывах в Крыму

Около 19:00 появилась информация о том, что в Саках в Крыму прогремели взрывы. Впоследствии также появилась информация о взрывах в Керчи.

Уже в 19:04 появилась информация, что в Сакском районе продолжают раздаваться взрывы. В телеграмм-канале "Крымский ветер" сообщили, что во время атаки на мысе Фиолент в Севастополе включали мощную систему РЭБ.

Добавим, что тревогу на полуострове объявили в 18:59, впрочем, уже в 19:10 так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил об отбое воздушной тревоги.

Также была информация о движении ракеты в направлении Севастополя.

Заметим, что пока отсутствует официальная информация о последствиях ракетного удара по Крыму.

К слову, утром 27 ноября в Крыму также раздавались взрывы. В частности, под ударом оказался аэродром Бельбек.