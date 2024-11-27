Також місцеві телеграм-канали повідомляли про рух ракет в напрямку Севастополя. Повітряна тривога на півострові тривала трохи більше 10 хвилин.

Дивіться також У Севастополі – потужна "бавовна": над військовим училищем здійнявся великий стовп диму

Що відомо про вибухи у Криму

Близько 19:00 з'явилася інформація про те, що в Саках у Криму пролунали вибухи. Згодом також з'явилася інформація про вибухи у Керчі.

Вже об 19:04 з'явилася інформація, що в Сакському районі продовжують лунати вибухи. В телеграм-каналі "Кримський вітер" повідомили, що під час атаки на мисі Фіолент в Севастополі вмикали потужну систему РЕБ.

Додамо, що тривогу на півострові оголосили об 18:59, втім, вже об 19:10 так званий "губернатор Севастополя" Міхаіл Развожаєв повідомив про відбій повітряної тривоги.

Також була інформація про рух ракети в напрямку Севастополя.

Зауважимо, що наразі відсутня офіційна інформація щодо наслідків ракетного удару по Криму.

До слова, вранці 27 листопада в Криму також лунали вибухи. Зокрема, під ударом опинився аеродром Бельбек.