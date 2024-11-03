24 Канал собрал детали ночных атак. Интересно, что вечером 2 ноября говорилось об ударе по Орловщине.

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По Крыму били ракетами

Проукраинский паблик "Крымский ветер" сообщил, что громче всего было в Симферополе в районе аэропорта, Симферопольском и Красногвардейском районах. Местные жители сказали, что у них дрожали окна и дребезжали стекла. То же самое было и в Сакском районе.

Всего в течение пяти минут было три взрыва.

Российская ПВО работала якобы к северу от Симферополя, но вспышки от ее работы видели аж в Красноперекопском районе.

Пророссийский телеграм-канал, в свою очередь, заявил, что "по баллистике отработала система ПВО", и вообще – над Симферополем уничтожено целых несколько баллистических ракет.

Взрывы в Крыму 3 ноября: смотрите видео

Луганск принимал дроны

Над городом якобы сбили 8 БПЛА в трех разных районах. Впрочем, местные жаловались на поражение от обломков. В некоторых группах даже можно увидеть молитву к Богоматери, чтобы она укрыла россиян "от ракет и беспилотников".

Преимущественно писали, что взрывы слышал весь город, особенно центр. Их было несколько, поэтому люди проснулись.

В целом луганчане писали, что "стремно пи***", потому что слышали новые для них звуки пролета дронов и истребителей. А еще – сообщали, что исчез свет.



Россияне безграмотно ноют / Скриншот 24 Канала