24 Канал зібрав деталі нічних атак. Цікаво, що увечері 2 листопада мовилося про удар по Орловщині.

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По Криму били ракетами

Проукраїнський паблік "Кримський вітер" повідомив, що найгучніше було в Сімферополі в районі аеропорту, Сімферопольському та Червоногвардійському районах. Місцеві жителі сказали, що в них тремтіли вікна та деренчало скло. Те саме було і в Сакському районі.

Загалом протягом п'яти хвилин було три вибухи.

Російська ППО працювала нібито на північ від Сімферополя, але спалахи від її роботи бачили аж у Красноперекопському районі.

Проросійський телеграм-канал, своєю чергою, заявив, що "по балістиці відпрацювала система ППО", і взагалі – над Сімферополем знищено цілих декілька балістичних ракет.

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Луганськ приймав дрони

Над містом буцімто збили 8 БпЛА в трьох різних районах. Утім, місцеві скаржилися на ураження від уламків. У деяких групах навіть можна побачити молитву до Богоматері, щоб вона сховала росіян "від ракет і безпілотників".

Переважно писали, що вибухи чуло все місто, особливо центр. Їх було декілька, тож люди прокинулись.

Загалом луганчани писали, що "стрьомно пі***", бо чули нові для них звуки прольоту дронів і винищувачів. А ще - повідомляли, що зникло світло.



Росіяни безграмотно ниють / Скриншот 24 Каналу