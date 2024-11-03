Офіційної реакції губернатора Орловщини на подію поки не було, але люди в соцмережах викладають відео вибухів. 24 Канал зібрав деталі.

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Що відомо про вибухи в Орлі 2 листопада

Увечері орловці чули дуже гучний вибух. Жодної інформації про це не було, сподіваємося на спокійну ніч,

– пишуть російські пабліки.

Вибух в Орлі 2 листопада: дивіться відео

Реакції росіян на вибухи були такими:

У центрі був гучний бах;

Наче гелікоптер летить чи щось вибухає;

На Комсомольській було дуже гучно;

Щось двічі бахнуло на Вигонці, але схоже на салют;

Я чув, але не хлопки, а як літаки літають, тепер ніяково.

Цікаво, що дехто навіть закликав "називати речі своїми іменами", мовляв, "хлопок – це коли комара прихлопнув, а тут були вибухи".

Один з користувачів виклав відео можливого прольоту дрона. Місце заявлене як смт Хотинець.

Показуємо на карті Хотинець на Орловщині, де летіли дрони

Проліт дрона на Орловщині: дивіться відео

А один "свідомий" росіянин висловив сподівання, що адміністратора каналу, де тривало обговорення, "посадять за такі дописи". Звісно, окупантам неприємно знати, що на їхню територію теж залітає щось небезпечне, адже державні ЗМІ напишуть, що все збили.

Утім, інші громадяни Росії фільмували проліт БпЛА та рахували їх. Один налякано припустив, що дронів зо два десятки, на що інший дуже радісно сказав: "Четвертий. Летить".

Скільки дронів атакували Орловську область: дивіться відео

Як ми писали раніше, через Орловщину лежить дорога на Москву. Тож не дивно, що там почастішали вибухи.