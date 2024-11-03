Официальной реакции губернатора Орловщины на событие пока не было, но люди в соцсетях выкладывают видео взрывов. 24 Канал собрал детали.

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Что известно о взрывах в Орле 2 ноября

Вечером орловцы слышали очень громкий взрыв. Никакой информации об этом не было, надеемся на спокойную ночь,

– пишут российские паблики.

Взрыв в Орле 2 ноября: смотрите видео

Реакции россиян на взрывы были такими:

В центре был громкий бах;

Как будто вертолет летит или что-то взрывается;

На Комсомольской было очень громко;

Что-то дважды бахнуло на Выгонке, но похоже на салют;

Я слышал, но не хлопки, а как самолеты летают, теперь не по себе.

Интересно, что некоторые даже призвали "называть вещи своими именами", мол, "хлопок – это когда комара прихлопнул, а тут были взрывы".

Один из пользователей выложил видео возможного пролета дрона. Место заявлено как пгт Хотинец.

Показываем на карте Хотинец на Орловщине, где летели дроны

Пролет дрона на Орловщине: смотрите видео

А один "сознательный" россиянин выразил надежду, что администратора канала, где шло обсуждение, "посадят за такие сообщения". Конечно, оккупантам неприятно знать, что на их территорию тоже залетает что-то опасное, ведь государственные СМИ напишут, что все сбили.

Впрочем, другие граждане России снимали пролет БПЛА и считали их. Один напуганно предположил, что дронов два десятка, на что другой очень радостно сказал: "Четвертый. Летит".

Сколько дронов атаковали Орловскую область: смотрите видео

Как мы писали ранее, через Орловщину лежит дорога на Москву. Не удивительно, что там участились взрывы.