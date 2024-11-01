24 Канал зібрав деталі стосовно ракетних обстрілів російських територій 1 листопада. Нагадаємо, цього дня аеропорти в Москві призупинили роботу через загрозу дронів. А в мережі були фото антидронових сіток, якими намагаються захистити Московський НПЗ.

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У Росії була тривога 1 листопада

Повідомлення про небезпеку лунало в Брянській, Курській та Орловській областях. Цікаво, що в останніх двох мовилося про ракетну загрозу, а от на Брянщині нібито був реактивний безпілотник.

В Орловській області лунає тривога: дивіться відео

Кумедно, але росіяни в Орловській області ще не звикли до сирен, тож місцеві пабліки повчали містян, що слід робити. Так, вони хвалили ті ТЦ, які евакуювали покупців, і ганили тих, хто ігнорував тривогу. І окремо відзначили свідомих водіїв автобусів, які висадили пасажирів на найближчій зупинці.

Відео нібито евакуації росіян з ТЦ: люди стоять при вході

Російські моніторингові пабліки заявили, що українці намагаються "пробити коридор у тилові райони, щоб уразити ППО". Орловців закликали відійти від вікон, бо тривога не навчальна і на місто іде ціль. "Знаємо, що цікаво, але відійдіть", – намагалися іронізувати телеграм-канали.

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Згодом повідомили, що в Знаменському районі Орловщини знищили ракету. Постраждалих нема, але уламки пошкодили кілька будівель у селі Локно. Про це написав сам губернатор області Андрій Кличков. Він нібито особисто приїхав на місце.

Де розташовано село Локно в Орловській області, над яким нібито збили ракету: показуємо на карті

Слід сказати, що через Брянщину та Орловщину лежить дорога на Москву. Від того-таки Локна до підмосковного Подольська всього близько 300 кілометрів.