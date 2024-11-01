Один з безпілотників впав на нафтобазу в Ставропольському краю. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистські російські ЗМІ.

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В Ставропольському краю дрон впав на нафтобазу

За даними російських ЗМІ, вночі у повітряному просторі країни-агресорки нібито збили близько 83 безпілотники, зокрема понад 50 буцімто вдалося ліквідувати на території Курської та Брянської областей.

У мережі є також інформація про влучання в одну із багатоповерхівок, такі дані у Росії підтверджувати не поспішають. Однак пропагандисти визнають нібито падіння БпЛА на одну із нафтобаз. Попередньо, без поранених.

БПЛА впав на території нафтобази на Ставрополі (Ставропольський край – 24 Канал), постраждалих немає, повідомила влада.

– йдеться у повідомленні росЗМІ.

Водночас детальнішої інформації щодо наслідків атаки на російський об'єкт там не розкрили. Цікаво, що у мережі також показали кадри удару.

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До слова, вечір 31 жовтня теж виявився для росіян неспокійним, у низці областей чули вибухи через буцімто збиття повітряних цілей силами ППО. Зазначалося, що засоби ППО за півтори години збили 41 БпЛА над Курською, Брянською, Орловською, Бєлгородською областями та Кримом.