Один из беспилотников упал на нефтебазу в Ставропольском крае. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские российские СМИ.

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В Ставропольском крае дрон упал на нефтебазу

По данным российских СМИ, ночью в воздушном пространстве страны-агрессора якобы сбили около 83 беспилотников, в частности более 50 якобы удалось ликвидировать на территории Курской и Брянской областей.

В сети есть также информация о попадании в одну из многоэтажек, такие данные в России подтверждать не спешат. Однако пропагандисты признают якобы падение БПЛА на одну из нефтебаз. Предварительно, без раненых.

БПЛА упал на территории нефтебазы в Ставрополе (Ставропольский край – 24 Канал), пострадавших нет, сообщили власти.

– говорится в сообщении росСМИ.

В то же время более подробной информации о последствиях атаки на российский объект там не раскрыли. Интересно, что в сети также показали кадры удара.

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К слову, вечер 31 октября тоже оказался для россиян неспокойным, в ряде областей слышали взрывы из-за якобы сбивания воздушных целей силами ПВО. Отмечалось, что средства ПВО за полтора часа сбили 41 БПЛА над Курской, Брянской, Орловской, Белгородской областями и Крымом.