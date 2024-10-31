Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ и местные телеграмм-каналы. В атаке традиционно обвинили Украину.

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БпЛА атаковали Крым и Россию

Средства ПВО за полтора часа сбили 41 БПЛА над Курской, Брянской, Орловской, Белгородской областями и Крымом, сообщает министерство обороны России,

– говорится в сообщении.

В частности, местные из Брянской области обнародуют кадры, на которых слышны звуки движения БпЛА над регионом.

Атака дронов на Брянскую область: смотрите видео

Кроме того, россияне пожаловались на атаку БпЛА в Крыму. По предварительной информации, в центре Симферополя слышали "минимум три пушечных выстрела". Отмечается, что скорее всего там работала ПВО. Вражеское Минобороны подтвердило атаку, отметив якобы сбитии дрона, однако подтверждений этому нет.

Также российское оборонное ведомство незадолго до этого отчиталось о сбитии БпЛА после сообщений о звуках взрывов в районе Джанкоя и Джанкойского района. Впоследствии заявили о третьей цели, которую якобы также сбили. Там обвинили во всем Киев, в то же время украинская власть пока это не комментировала.

Напомним, также вечером 31 октября появились сообщения о взрывах в Уфе. Там даже ввели временные ограничения из-за опасности БпЛА. О временной остановке полетов сообщила Росавиация, не уточнив причин. Предварительно, есть якобы попадание в Стерлитамакский нефтехимический завод.