У московських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковському" через небезпеку атаки безпілотників тимчасово зупинили роботу. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Чому була призупинена робота московських аеропортів

Згідно з їх джерелами, рух БПЛА було помічено зі сторони Калузької області, що призвело до введення спеціального плану "Килим".

Усі рейси до повітряних гаваней Москви були тимчасово припинені – як на приліт, так і на виліт.

Зверніть увагу! Водночас повідомлялось, що літак авіакомпанії "Росія", який прямував із Санкт-Петербурга до Алмати, здійснив вимушену посадку в аеропорту "Шереметьєво", ймовірно через витік пального. Пасажирів перевезли до Алмати резервним літаком.

Станом на 15:25, аеропорти "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський" поновили роботу й функціонують у штатному режимі.

Що відомо про атаки дронів по російським аеропортам: останні новини

Нещодавно через атаку дронів закрили і аеропорт в Саратові.

Крім цього, у російському Мурманську тимчасово зачинили місцевий аеропорт, а також затримали рейси в аеропорту сусідніх Апатитів через загрозу безпілотників.

До того ж також стало відомо, що до 2028 року Росія планує витратити понад 11 мільярдів рублів на захист 31 аеропорту та аеродрому від дронів, встановивши антидронові системи.