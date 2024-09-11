Як повідомляють російські джерела, такі заходи пов'язані із загрозою безпілотників.

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Що атакували українські БпЛА

Зазначається, що два українські дрони були збиті в Мурманській області в районі селища Високий. Попередньо, ЗСУ нібито намагалися атакувати аеродром "Оленья" безпілотниками літакового типу А-22 "Летюча лисиця".

Де розташований аеродром Оленья: дивіться на карті

Оленья – аеродром Дальної авіації Росії. Він розташований на Кольському півострові за 92 кілометри на південь від Мурманська, неподалік міста Оленегорська. Селище при базі, відоме під назвою Високе.

Зазначимо, що саме на аеродромі "Оленья" базуються "Ту-95", з яких Росія обстрілює Україну крилатими ракетами.