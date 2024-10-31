Про це повідомляє низка росЗМІ з посиланням на пресслужбу аерропорта та місцеві телеграм-канали.

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"Міжнародний аеропорт Гагарін у Саратові був закритий на вильоти та прильоти до невизначеного часу. Дати зняття обмежень наразі не оголошено", – ідеться у повідомленні.

Загроза атак БпЛА

При цьому губернатор Саратівської області Роман Бусаргін заявив, що від Міноборони отримав інформація про можливу загрозу атаки БПЛА. І, мовляв, усі екстрені служби привели до повної готовності. Російський чиновник закликав мешканців "зберігати спокій".

У мережі очевидці почали поширювати відео з Саратова, де чути сирену. Тож, очеведно, зберігати спокій росіянам не вийде.

В російському Саратові лунає тривога: відео

Раніше канал Baza писав, що пасажирський літак "Аерофлоту", що летів з Москви до Анталії, здійснив аварійну посадку в Шереметьєво.

До цього в Південній транспортній прокуратурі повідомили, що літак Sukhoi Superjet 100, який виконував рейс з Нижньовартівська, здійснив екстрену посадку в Мінеральних Водах. На борту було 103 пасажири, ніхто не постраждав.