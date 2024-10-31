Об этом сообщает ряд росСМИ со ссылкой на пресс-службу аэропорта и местные телеграмм-каналы.

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"Международный аэропорт Гагарин в Саратове был закрыт на вылеты и прилеты до неопределенного времени. Даты снятия ограничений пока не объявлены", – говорится в сообщении.

Угроза атак БПЛА

При этом губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что от Минобороны получил информация о возможной угрозе атаки БПЛА. И, мол, все экстренные службы привели в полную готовность. Российский чиновник призвал жителей "сохранять спокойствие".

В сети очевидцы начали распространять видео из Саратова, где слышно сирену. Поэтому, очевидно, сохранять спокойствие россиянам не получится.

В российском Саратове раздается тревога: видео

Ранее канал Baza писал, что пассажирский самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Анталию, совершил аварийную посадку в Шереметьево.

До этого в Южной транспортной прокуратуре сообщили, что самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Нижневартовска, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах. На борту было 103 пассажира, никто не пострадал.