В московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском" из-за опасности атаки беспилотников временно остановили работу. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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Почему была приостановлена работа московских аэропортов

Согласно их источникам, движение БПЛА было замечено со стороны Калужской области, что привело к введению специального плана "Ковер".

Все рейсы в воздушные гавани Москвы были временно приостановлены – как на прилет, так и на вылет.

Обратите внимание! В то же время сообщалось, что самолет авиакомпании "Россия", следовавший из Санкт-Петербурга в Алматы, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Шереметьево", вероятно из-за утечки топлива. Пассажиров перевезли в Алматы резервным самолетом.

По состоянию на 15:25, аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" возобновили работу и функционируют в штатном режиме.

Что известно об атаках дронов по российским аэропортам: последние новости

Недавно из-за атаки дронов закрыли и аэропорт в Саратове.

Кроме этого, в российском Мурманске временно закрыли местный аэропорт, а также задержали рейсы в аэропорту соседних Апатитов из-за угрозы беспилотников.

К тому же также стало известно, что до 2028 года Россия планирует потратить более 11 миллиардов рублей на защиту 31 аэропорта и аэродрома от дронов, установив антидронные системы.