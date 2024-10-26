Об этом сообщают росСМИ, отмечая, что такой показатель является большим минимум в 22 раза чем в 2023 году, передает 24 Канал. Основные деньги пошли на закупку аппаратуры для аэропортов и топливно-энергетических объектов, в том числе за полярным кругом.

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Согласно исследованию росСМИ, в Уральском федеральном округе в 2024 году на защиту от дронов через сайт госзакупок потратили 411 миллионов рублей, в 2023-м – лишь 2,6 миллиона рублей.

Самый большой договор – на 374 миллионов рублей – в округе планируют заключить "Россети" на охрану объектов Свердловского предприятия магистральных электрических сетей с использованием антидронового оборудования.

В то же время в Сибирском федеральном округе в 2024 году на защиту от дронов потратили 90 миллионов рублей, за предыдущий год – 29,5 миллионов рублей. Из регионов округа больше всего, 73,2 миллиона рублей, потратил Красноярский край.

Самый большой проект в регионе реализовали в Норильске, где на ТЭЦ-1 за 39,4 миллиона рублей установили систему Kaspersky. Antidrone. Еще 33,8 миллиона рублей потратили власти края на противодронные устройства.

У Новосибирской области на защиту от БпЛА потратили почти 13 миллионов рублей. За эти деньги антидроновое оборудование поставили в научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор", аэропорт "Емельяново" и госучреждение "Новосибирский район водных путей гидросооружений и судоходства".

Кроме того, тепловые станции №1 и №2 в Бердске оборудовали системой охраны с возможностью обнаружения БпЛА. До 2 миллионов рублей на антидроновое оборудование потратили в Алтайском крае, Иркутской, Кемеровской и Омской областях.

В регионах Дальнего Востока в 2024 году на защиту от БПЛА потратили не менее 340 миллионов рублей. Около 295 миллионов рублей потратили на дооборудование аэропорта Южно-Сахалинска.

Почти 39 миллионов рублей потратила приморская топливная компания "ННК-Приморнефтепродукт", имеющая около 100 АЗС и два нефтеналивных терминала. Госучреждения Якутии потратили 6,1 миллиона рублей на блокираторы радиоуправляемых взрывных устройств.

В 2024 году выросли расходы на защиту от дронов в в других округах. Например, в Приволжском федеральном округе и Северо-Западном. В то же время в округах, которые расположены в непосредственной близости от границ с Украиной, расходы, наоборот, сократились:

в Центральном округе – с 1,26 миллиарда рублей в 2023 году до 457 миллионов в 2024-м;

в Южном – с 298 миллионов рублей до 75 миллионов;

в Северо-Кавказском федеральном округе – с 6,6 миллиона рублей до 5,3 миллиона.

В общем больше всего на защиту от беспилотников потратили структуры топливно-энергетического сектора – около 60% от всех средств, потраченных в целом по России с начала войны (2,3 миллиарда из 3,9 миллиарда рублей).