Про це повідомляють росЗМІ, зазначаючи, що такий показник є більшим щонайменше у 22 рази ніж у 2023 році, передає 24 Канал. Основні гроші пішли на закупівлю апаратури для аеропортів та паливно-енергетичних об'єктів, у тому числі за полярним колом.

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У Росії готуються до атак українських дронів

Згідно з дослідженням росЗМІ, в Уральському федеральному окрузі у 2024 році на захист від дронів через сайт держзакупівель витратили 411 мільйонів рублів, у 2023-му – лише 2,6 мільйона рублів.

Найбільший договір – на 374 мільйонів рублів – в окрузі планують укласти "Росмережі" на охорону об'єктів Свердловського підприємства магістральних електричних мереж з використанням антидронового обладнання.

Водночас у Сибірському федеральному окрузі у 2024 році на захист від дронів витратили 90 мільйонів рублів, за попередній рік – 29,5 мільйонів рублів. З регіонів округу найбільше, 73,2 мільйона рублів, витратив Красноярський край.

Найбільший проєкт у регіоні реалізували в Норильську, де на ТЕЦ-1 за 39,4 мільйона рублів встановили систему Kaspersky. Antidrone. Ще 33,8 мільйона рублів витратили влада краю на протидронні пристрої.

У Новосибірській області на захист від БпЛА витратили майже 13 мільйонів рублів. За ці гроші антидронове обладнання поставили до наукового центру вірусології та біотехнологій "Вектор", аеропорт "Ємельянове" та держустанову "Новосибірський район водних шляхів гідроспоруд та судноплавства".

Крім того, теплові станції №1 та №2 у Бердську обладнали системою охорони з можливістю виявлення БпЛА. До 2 мільйонів рублів на антидронове обладнання витратили в Алтайському краї, Іркутській, Кемеровській та Омській областях.

У регіонах Далекого Сходу у 2024 році на захист від БПЛА витратили щонайменше 340 мільйонів рублів. Близько 295 мільйонів рублів витратили на дообладнання аеропорту Южно-Сахалінська.

Майже 39 мільйонів рублів витратила приморська паливна компанія "ННК-Приморнафтопродукт", що має близько 100 АЗС та два нафтоналивні термінали. Держустанови Якутії витратили 6,1 мільйона рублів на блокатори радіокерованих вибухових пристроїв.

У 2024 році зросли витрати на захист від дронів у в інших округах. Наприклад, у Приволзькому федеральному окрузі та Північно-Західному. Водночас в округах, які розташовані в безпосередній близькості від кордонів з Україною, витрати, навпаки, скоротилися:

у Центральному окрузі – з 1,26 мільярда рублів у 2023 році до 457 мільйонів ​​у 2024-му;

у Південному – з 298 мільйонів рублів до 75 мільйонів;

у Північно-Кавказькому федеральному окрузі – з 6,6 мільйона рублів до 5,3 мільйона.

Загалом найбільше на захист від безпілотників витратили структури паливно-енергетичного сектора – близько 60% від усіх коштів, витрачених загалом по Росії з початку війни (2,3 мільярда з 3,9 мільярда рублів).