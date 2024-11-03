Про наслідки атаки по Києву повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал КМВА. 2 листопада у вечірньому зверненні Володимир Зеленський підбив підсумки атак за жовтень. За його словами, ворог використав 2 тисячі дронів зі 170 тисячами іноземних компонентів.

Дивіться також У низці областей повітряна тривога, під загрозою Київ: росіяни атакують "Шахедами"

Які наслідки атаки по Києву уночі 3 листопада

Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил Росії по Києву зафіксовано падіння уламків у Голосіївському районі міста, на відкритій місцевості. Виникли пожежі, які були ліквідовані,

– написали в КМВА.

Поки що не було даних про потерпілих або руйнування, зазначив Сергій Попко.

Дуже швидко стало відомо, що в Деснянському районі та сама ситуація – через падіння уламків спалахнула пожежа. І так само поки не відомо, чи є потерпілі.