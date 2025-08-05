В российском минобороны уже отчитались об "успехах" оккупантов, передает 24 Канал. Удар оправдали якобы поражением военных целей.

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Как россияне оправдали удар по Лозовой?

В Лозовой повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор. На город летели более 30 ударных дронов типа "Герань-2".

В отчете вражеского ведомства за 5 августа говорится об ударах при использовании оперативно-тактической авиации, ударных БпЛА, ракетных войск и артиллерии.

Россияне якобы атаковали:

транспортную инфраструктуру, которую "используют в интересах ВСУ";

места хранения дронов и подготовки к применению безэкипажных катеров;

пункты временной дислокации "украинских формирований и иностранных наемников" в 140 районах.

Напомним, в результате удара погибло 2 человека, еще 13 людей – ранены. В частности, среди пострадавших двое детей – 14-летний парень и 13-летняя девочка.