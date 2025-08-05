У російському міноборони вже відзвітували про "успіхи" окупантів, передає 24 Канал. Удар виправдали нібито ураженням військових цілей.

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Як росіяни виправдали удар по Лозовій?

У Лозовій пошкоджено критичну інфраструктуру, багатоповерхівки та приватний сектор. На місто летіли понад 30 ударних дронів типу "Герань-2".

У звіті ворожого відомства за 5 серпня йдеться про удари за використання оперативно-тактичної авіації, ударних БпЛА, ракетних військ та артилерії.

Росіяни нібито атакували:

транспортну інфраструктуру, яку "використовують в інтересах ЗСУ";

місця зберігання дронів і підготовки до застосування безекіпажних катерів;

пункти тимчасової дислокації "українських формувань і іноземних найманців" у 140 районах.

Нагадаємо, унаслідок удару загинуло 2 людини, ще 13 осіб – поранено. Зокрема, серед постраждалих двоє дітей – 14-річний хлопець і 13-річна дівчинка.