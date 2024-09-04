Соседи рассказали, что мать Евгения держала своих детей на руках во время российской атаки. Но, к сожалению, они погибли из-за обстрела.

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Россияне убили семью украинцев

Говорят, что мама вот так (на руках – 24 Канал) держала детей,

– рассказала соседка погибших.

Соседка рассказала детали гибели семьи во Львове: смотреть видео

Также женщина рассказала, что это была прекрасная семья.

Сама же соседка вместе с дочерью в момент удара была вне дома.

Ранее городской голова Андрей Садовый отметил, что в результате обстрела погибла почти целая семья. Живым остался только муж Ярослав. Жена Евгения и трое их дочерей – Ярина, Дарья и Эмилия – погибли в собственном доме.

Напомним, что Россия атаковала Львов дронами-камикадзе типа "Шахед" и крылатыми ракетами утром 4 сентября. Уже известно о повреждении гражданской инфраструктуры, есть возгорание жилых домов.