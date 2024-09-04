Сусіди розповіли, що мати Євгенія тримала своїх дітей на руках під час російської атаки. Але, на жаль, вони загинули через обстріл.

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Кажуть, що мама ось так (на руках – 24 Канал) тримала дітей,

– розповіла сусідка загиблих.

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Також жінка розповіла, що це була прекрасна сім'я.

Сама ж сусідка разом із дочкою в момент удару була не дома.

Раніше міський голова Андрій Садовий зазначив, що внаслідок обстрілу загинула майже ціла родина. Живим залишився лише чоловік Ярослав. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок – Ярина, Дарина та Емілія – загинули у власному будинку.

Нагадаємо, що Росія атакувала Львів дронами-камікадзе типу "Шахед" та крилатими ракетами зранку 4 вересня. Вже відомо про пошкодження цивільної інфраструктури, є загоряння житлових будинків.