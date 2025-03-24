Пожар на нефтебазе "Кавказская" продолжается: взорвался еще один резервуар

Россию в очередной раз атаковали ударные дроны. Вследствие этого на нефтебазе "Кавказская" слышны взрывы.

Ночью вблизи нее был зафиксирован пролет дрона, а на утро взорвался очередной резервуар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

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Что известно о взрывах на нефтебазе "Кавказская"

Андрющенко поделился кадрами пожара на нефтебазе "Кавказская" и назвал это "приятной стабильностью". Тогда как в российских телеграмм-каналах пишут, что этой ночью на станции снова что-то взорвалось, вероятно, это был четвертый резервуар из пяти.

Пожар на нефтебазе "Кавказская": видео из соцсетей Петра Андрющенко

Добавим, что в ночь на 23 марта в результате атаки БпЛА там произошел выброс нефтепродуктов из резервуара, который загорелся. "Кавказская" горит уже шестые сутки, а пожар охватил более 2000 квадратных метров.

По данным российских СМИ, на нефтебазе предприятия "Нафтатранс" в станице Кавказская, которую дроны атаковали 19 марта, могло быть до 100 тысяч тонн нефтепродуктов, то есть по 20 тысяч кубометров в каждом резервуаре.

В результате дроновой атаки был поврежден трубопровод между двумя из них, а через несколько часов вспыхнул один из резервуаров. Ночью 21 марта там произошел еще один взрыв. В результате этого пострадали пожарные.