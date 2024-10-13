Важно то, что теперь оккупанты могут почувствовать проблему с топливом на фронте. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что последствия атаки почувствуют и оккупанты во временно оккупированном Крыму.

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Последствия атаки на нефтебазу в Феодосии

Представитель отметил, что примерно 2/3 базы в Феодосии повреждено или полностью уничтожено. Здесь говорится не только о ликвидации 8 из 12 резервуаров, ведь это очевидно, а об ударах по инфраструктуре.

Это очень важно, потому что нефтеперерабатывающая отрасль требует подсанкционных материалов и оборудования, которых Россия не имеет.

В этом плане Феодосия "выбывает из строя". Насколько? Я думаю, что этот промежуток времени не измеряется неделями или месяцами, а больше, – отметил Братчук.

По мнению представителя, атака не так будет иметь последствия по фронту, как по гражданским оккупантам, которые находятся на территории временно оккупированного Крыма. Ведь все, что имеют гражданские, Россия будет забирать для российской армии.

В любом случае это существенное повреждение,

– подчеркнул Братчук.

Также, по словам представителя, в атаке есть еще один важный момент, который не касается российской ПВО, которая "ничего не смогла поймать", а именно логистической цепи.

Сперва Украина атаковала НПЗ в Краснодарском крае, потом паромные переправы, которые занимаются логистикой горюче-смазочных материалов, теперь и Феодосию. Конечным результатом будет место, где это горючее должно было бы поступать.

Заметьте! Высшее российское командование ограничило время пребывания точек хранения топлива на одной локации до 10 – 12 часов из-за страха дальнейших ударов.

"Поэтому, надеюсь, что результат будет, а именно проблемы у врага с топливом на фронте", – отметил Братчук.

К слову, местным, живущим неподалеку от нефтебазы, только на шестые сутки позволили возвращаться домой. Россияне до сих пор не назвали реальную причину пожара. Задымления над нефтебазой уже нет. Однако режим чрезвычайной ситуации в Феодосии не сняли.