Об этом пишет российский телеграм-канал. Отметим, что соответствующую информацию там обнародовали 5 августа.
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Атака на Ильский НПЗ
В обед 5 августа в российском телеграм-канале сообщили, что Ильский НПЗ был атакован беспилотниками в ночь на 3 августа в Краснодарском крае.
По данным канала, атака была осуществлена в ночь со 2 на 3 августа. Там указали, что дроны попали в вагоны на территории НПЗ, в результате чего возник пожар.
Беспилотники попали в вагоны на территории НПЗ, возник пожар,
– говорится в сообщении.
По данным телеграмм-канала, пострадавших нет.