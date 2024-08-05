Про це пише російський телеграм-канал. Зазначимо, що відповідну інформацію там оприлюднили 5 серпня.
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Атака на Ільський НПЗ
В обід 5 серпня в російському телеграм-каналі повідомили, що Ільський НПЗ був атакований безпілотниками в ніч проти 3 серпня в Краснодарському краї.
За даними каналу, атаку було здійснено в ніч із 2 на 3 серпня. Там вказали, що дрони влучили у вагони на території НПЗ, внаслідок чого виникла пожежа.
Безпілотники потрапили у вагони на території НПЗ, виникла пожежа,
– ідеться в повідомленні.
За даними телеграм-каналу, постраждалих немає.