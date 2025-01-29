Британская разведка показала, какие последствия вызвали дроны на территории нефтебазы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

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Какие последствия повлекла атака БпЛА по нефтебазе в Энгельсе

В сводке отмечают, что 8 января украинские беспилотники ударили по российской нефтебазе "Кристалл", расположенной в 8 километрах от авиабазы "Энгельс-2". В результате удара возникли масштабные пожары в зоне хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) на складе.

По данным британской разведки, еще один удар по этой нефтебазе нанесли в ночь на 14 января. Это во второй раз вызвало пожар и возгорание цистерн с топливом для бомбардировщиков Ту-160.

Проанализировав снимки от 21 января 2025 года, удалось обнаружить 4 оценочно уничтоженных резервуаров ГСМ и 10 оценочно поврежденных резервуаров ГСМ.

Неоднократные удары свидетельствуют об увеличении способности Украины атаковать российскую инфраструктуру, – отмечают в Минобороны Великобритании.



Масштабы разрушений на нефтебазе "Кристалл" / Фото Минобороны Великобритании

Заметим, что после атаки украинских беспилотников 8 января в России около 4 суток не могли потушить пламя на нефтебазе. Стоит отметить, что "Кристалл" обеспечивал топливом военный аэродром "Энгельс-2" с помощью которого оккупанты готовят ракетные атаки по Украине.