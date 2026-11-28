Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Все три объекта нефтяной отрасли были непосредственно задействованы в обеспечении агрессии против нашего государства. Спецоперацию провели воины Центра спецопераций Альфа совместно с другими составляющими Сил обороны.

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Что известно об пораженных объектах?

Как рассказали в СБУ, в районе населенного пункта Просвет Самарской области беспилотники попали в линейную производственно-диспетчерскую станцию ​​"Самара". В резервуарном парке предприятия после взрывов вспыхнул пожар.

Этот объект считается одним из критических узлов компании Транснефть. Именно здесь формируют экспортную смесь нефти Urals и прокачивают до половины всего экспорта нефти России.

Дроны преодолели более 1200 километров до Башкортостана

Еще одной целью дальнобойных беспилотников стала станция ЛВДС "Нурлино" в Башкортостане. Она расположена на расстоянии более 1200 километров от украинской границы.

Этот объект также входит в систему магистральных нефтепроводов компании "Транснефть". Станция обеспечивает перекачку больших объемов нефти для нужд российской энергетической системы.

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Под ударом был Новошахтинский НПЗ

Также ударные дроны провели атаку на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Производственные мощности этого предприятия рассчитаны на переработку до 7,5 миллиона тонн нефти в год.

В районе завода зафиксировали серию взрывов, после которых на территории промышленной площадки возник пожар.

Систематические удары по нефтеперекачивающим станциям и заводам сокращают экспортные возможности государства-агрессора. Вывод таких объектов из строя лишает бюджет РФ нефтяных доходов и значительно затрудняет логистику топлива для оккупационных войск.

Добавим, 28 ноября взрывы прогремели во временно оккупированном Донецке и российском Белгороде. Под ударом могли находиться склады с топливом и промышленная зона.