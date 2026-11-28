Про це повідомили в Службі безпеки України. Уражені об'єкти нафтової галузі були безпосередньо задіяні в забезпеченні агресії проти нашої держави. Спецоперацію здійснили воїни Центру спецоперацій Альфа спільно з іншими складовими Сил оборони.

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Що відомо про уражені об'єкти?

Як розповіли в СБУ, у районі населеного пункту Просвєт Самарської області безпілотники поцілили в лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара". У резервуарному парку підприємства після вибухів спалахнула пожежа.

Цей об'єкт вважається одним із критичних вузлів компанії Транснефть. Саме тут формують експортну суміш нафти Urals і прокачують до половини всього нафтового експорту Росії.

Дрони подолали понад 1200 кілометрів до Башкортостану

Ще однією ціллю далекобійних безпілотників стала станція ЛВДС "Нурліно" в Башкортостані. Вона розташована на відстані понад 1200 кілометрів від українського кордону.

Цей об'єкт також інтегрований у систему магістральних нафтопроводів компанії Транснефть. Станція забезпечує перекачування великих обсягів нафти для потреб російської енергетичної системи.

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Під ударом був Новошахтинський НПЗ

Також ударні дрони атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. Виробничі потужності цього підприємства розраховані на переробку до 7,5 мільйона тонн нафти щороку.

У районі заводу зафіксували серію вибухів, після яких виникло займання на території промислового майданчика.

Систематичні удари по нафтоперекачувальних станціях та заводах скорочують експортні можливості держави-агресора. Виведення таких об'єктів з ладу позбавляє бюджет РФ нафтових доходів і значно ускладнює логістику пального для окупаційних військ.

Додамо, 28 листопада вибухи пролунали в тимчасово окупованому Донецьку та російському Бєлгороді. Під ударом могли бути склади з паливом та промислова зона.