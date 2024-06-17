Об этом сообщил глава местной ОВА Виталий Ким. Он отметил, что есть попадания.

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Оккупанты атаковали Николаевскую область

Утро для жителей Николаевской области выдалось неспокойным. В 9:46 в регионе начала звучать сирена воздушной тревоги.

Заметим, что в мониторинговых каналах предупреждали об угрозе баллистики из Крыма для южных областей. А потом попросили быть внимательными жителей Николаева и области.

Отметим, что отбой в области объявили в 10:26.

Через час после этого глава Николаевской ОГА рассказал детали о ситуации в регионе. По его словам, зафиксировано попадание.

Вознесенский район, попадание за пределами населенного пункта. Предварительно без пострадавших и повреждений,

– говорится в сообщении.

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