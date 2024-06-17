Об этом сообщил глава местной ОВА Виталий Ким. Он отметил, что есть попадания.
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Оккупанты атаковали Николаевскую область
Утро для жителей Николаевской области выдалось неспокойным. В 9:46 в регионе начала звучать сирена воздушной тревоги.
Заметим, что в мониторинговых каналах предупреждали об угрозе баллистики из Крыма для южных областей. А потом попросили быть внимательными жителей Николаева и области.
Отметим, что отбой в области объявили в 10:26.
Через час после этого глава Николаевской ОГА рассказал детали о ситуации в регионе. По его словам, зафиксировано попадание.
Вознесенский район, попадание за пределами населенного пункта. Предварительно без пострадавших и повреждений,
– говорится в сообщении.
Оккупанты атаковали Украину Шахедами и ракетами 14 июня: основное
- В пятницу, 14 июня, враг в очередной раз атаковал Украину ракетами различных типов.
- Отметим, что оккупанты начали свою атаку около 23:00 13 июня. Тогда россияне сначала запустили 17 дронов-камикадзе типа "Шахед", которые, к слову, все были сбиты украинскими защитниками.
- Кроме этого, враг запустил 3 баллистические ракеты типа "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма. Ими оккупанты атаковали Запорожье. Впоследствии, около 3 часов ночи, враг начал бить ракетами, которые запустил со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
- Зашли крылатые ракеты в воздушное пространство Украины с территории Сумской области. В основном они направлялись на Запад Украины. Целили уже классически по объектам критической и военной инфраструктуры. Именно из 10 ракет 7 удалось уничтожить. Об этом рассказал в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Илья Евлаш.