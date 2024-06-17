Про це повідомив очільник місцевої ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що є влучання.

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Окупанти атакували Миколаївську область

Ранок для жителів Миколаївської області видався неспокійним. О 9:46 в регіоні почала лунати сирена повітряної тривоги.

Зауважимо, що в моніторингових каналах попереджали про загрозу балістики з Криму для південних областей. А згодом попрохали бути уважними жителів Миколаєва та області.

Зазначимо, що відбій в області оголосили о 10:26.

Через годину після цього глава Миколаївської ОВА розповів деталі про ситуацію в регіоні. За його словами, зафіксовано влучання.

Вознесенський район, влучання за межами населеного пункту. Попередньо без постраждалих та пошкоджень,

– йдеться в повідомленні.

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