Про це повідомив очільник місцевої ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що є влучання.
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Окупанти атакували Миколаївську область
Ранок для жителів Миколаївської області видався неспокійним. О 9:46 в регіоні почала лунати сирена повітряної тривоги.
Зауважимо, що в моніторингових каналах попереджали про загрозу балістики з Криму для південних областей. А згодом попрохали бути уважними жителів Миколаєва та області.
Зазначимо, що відбій в області оголосили о 10:26.
Через годину після цього глава Миколаївської ОВА розповів деталі про ситуацію в регіоні. За його словами, зафіксовано влучання.
Вознесенський район, влучання за межами населеного пункту. Попередньо без постраждалих та пошкоджень,
– йдеться в повідомленні.
Окупанти атакували Україну Шахедами та ракетами 14 червня: основне
- В п'ятницю, 14 червня, ворог вкотре атакував Україну ракетами різних типів.
- Зазначимо, що окупанти почали свою атаку близько о 23:00 13 червня. Тоді росіяни спочатку запустили 17 дронів-камікадзе типу "Шахед", які, до слова, усі були збиті українськими захисниками.
- Крім цього, ворог запустив 3 балістичні ракети типу "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму. Ними окупанти атакували Запоріжжя. Згодом, близько 3 години ночі, ворог почав бити ракетами, які запустив зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
- Зайшли крилаті ракети в повітряний простір України з території Сумської області. Здебільшого вони прямували на Захід України. Цілили вже класично по об'єктах критичної та військової інфраструктури. Саме з 10 ракет 7 вдалося знищити. Про це розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Ілля Євлаш.