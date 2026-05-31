Ростовщина и Саратов не спали после атак дронов: в России с новой силой запылали НПЗ

Ночь на 31 мая прошла огненно для жителей Саратовской и Ростовской областей. Там слышали звуки взрывов, как ни странно, именно в районе расположения НПЗ. На объектах возникли пожары, после чего над городами поднимался густой черный дым.

Об этом активно пишут мониторинговые сообщества, в частности, Exilenova+, а в сети появляются кадры задымленных городов.

Читайте также Более 500 целей за неделю: как "Альфа" СБУ полностью парализует логистику оккупантов

Что произошло в Ростовской области?

В районе Матвеевого Кургана и Таганрога в Ростовской области беспилотники ударили по нефтебазе. В результате ночной атаки, по информации российской стороны, произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия, которое обеспечивает агропроизводителей.



Пожар на НПЗ в Ростовской области / Фото Supernova+

Со своей стороны, удар по нефтебазе подтвердил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Ростовщина. Нефтебаза почувствовала хлопок,

– написал он у себя на странице.

Из-за пожара жителей близлежащих частных домов эвакуировали из соображений безопасности. На месте работают экстренные службы, к тушению также привлекли пожарный поезд. Информации о пострадавших пока не поступало.

Атака на Ростовщину: смотрите видео

В поселке Матвеев Курган в результате атаки БпЛА были также повреждены аптека, два магазина и автомобиль. Зафиксировано повреждение крыши, окон и газовой трубы, подачу газа временно перекрыли.

Как поживает Саратов?

В Саратове также сообщали об атаке беспилотников – в городе прогремела серия взрывов. По оценкам OSINT-аналитиков и сообщениям местных жителей, Саратовский нефтеперерабатывающий завод снова мог оказаться под ударом.

Черный дым над Саратовом: смотрите фото

Предположительно, поражение пришлось на установку изомеризации. Местные жители пишут о нескольких очагах возгорания на территории НПЗ – предварительно их более двух.

В Саратове также повторно раздавались сирены и взрывы, а пожар на территории предприятия продолжается.

Какая ситуация в Саратове: смотрите видео

Напомним, 28 мая и в ночь на 29 мая 2026 года под ударом украинских военных был еще один важный объект россиян – Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Также Силы обороны поразили нефтеперекачивающую станцию "Ярославль-3".